Киберэксперт Воронин напомнил о схеме обмана с фейковыми квитанциями в почтовых ящиках

Жители многоквартирных домов продолжают сталкиваться с мошенничеством путем рассылки ложных квитанций. Об этом напомнил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин в беседе с RT .

По его словам, злоумышленники рассылают по почтовым ящикам уведомления, которые визуально почти не отличаются от настоящих.

«Эти методы никуда не ушли и даже наоборот — приобретают разнообразные направления обмана», — сообщил эксперт.

Воронин предупредил о распространении аферистами объявлений о срочной замене счетчиков, проверке окон и других услуг. Такие предложения могут быть попыткой мошенничества, включая требование оплаты за услуги или кражу ценностей из квартиры.