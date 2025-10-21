Киберэксперт Воронин напомнил о схеме обмана с фейковыми квитанциями в почтовых ящиках
Жители многоквартирных домов продолжают сталкиваться с мошенничеством путем рассылки ложных квитанций. Об этом напомнил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин в беседе с RT.
По его словам, злоумышленники рассылают по почтовым ящикам уведомления, которые визуально почти не отличаются от настоящих.
«Эти методы никуда не ушли и даже наоборот — приобретают разнообразные направления обмана», — сообщил эксперт.
Воронин предупредил о распространении аферистами объявлений о срочной замене счетчиков, проверке окон и других услуг. Такие предложения могут быть попыткой мошенничества, включая требование оплаты за услуги или кражу ценностей из квартиры.