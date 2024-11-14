Киберэксперт Вехов предупредил об активизации мошенников на фоне предновогодних выплат

В предновогоднюю пору повышается вероятность столкнуться с мошенниками, активировавшимися на фоне предпраздничных выплат. О базовых правилах защиты от аферистов рассказал RT эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

По его словам, не нужно брать трубки, читать сообщения или письма на электронной почте, если они поступают с незнакомых номеров и подозрительных адресов. Важно также еженедельно обновлять антивирусные базы данных на смартфонах и других гаджетах, посоветовал киберэксперт.

Кроме того, чтобы не потерять деньги перед Новым годом, нужно удалять все данные в браузере после каждого выхода из шлюза платежной системы. Этот набор правил на 60% снизит риски успешной атаки со стороны мошенников, резюмировал Вехов.