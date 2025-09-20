Киберэксперт Силаев указал на опасность передачи телефона для звонка незнакомцу

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT предупредил о рисках передачи мобильного телефона незнакомцам.

По словам эксперта, не стоит передавать устройство даже при просьбе, которая кажется безобидной.

«Современный смартфон — это не просто средство связи, а цифровая крепость, хранящая ваши персональные данные, доступ к банковским приложениям, электронной почте и аккаунтам в социальных сетях», — напомнил специалист.

Как пояснил Силаев, несколько минут достаточно для опытного мошенника, чтобы получить доступ к критически важной информации.