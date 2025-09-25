Киберэксперт Силаев призвал обращаться в банк при получении перевода от незнакомца

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT поделился рекомендациями по действиям при получении банковского перевода от неизвестного лица.

Специалист посоветовал воздержаться от самостоятельных манипуляций с указанными средствами.

«Ни в коем случае не следует переводить их обратно или на какие-либо другие счета по просьбе третьих лиц, даже если они настойчиво этого требуют, угрожают или предлагают комиссию за „возврат“», — отметил эксперт.

Перевод средств может быть частью мошеннической схемы, предупредил Силаев. Он рекомендовал немедленно обратиться в банк через официальный канал связи.