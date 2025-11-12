Киберэксперт Силаев посоветовал немедленно блокировать SIM-карту при потере смартфона
Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT, как минимизировать риски при потере мобильного устройства.
По словам эксперта, смартфон содержит множество личных данных, включая пароли, переписку и доступ к банковским приложениям. Поэтому важно действовать быстро и последовательно.
«Первым и самым критичным шагом должен быть звонок вашему мобильному оператору. Немедленно заблокируйте сим-карту. Это делается через службу поддержки», — отметил специалист.
Как пояснил Силаев, параллельно необходимо удаленно заблокировать смартфон и стереть с него все данные. Для этого используются встроенные сервисы: «Найти iPhone» — для пользователей Apple или Find My Device — для владельцев Android.