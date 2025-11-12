Киберэксперт Силаев посоветовал немедленно блокировать SIM-карту при потере смартфона

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT , как минимизировать риски при потере мобильного устройства.

По словам эксперта, смартфон содержит множество личных данных, включая пароли, переписку и доступ к банковским приложениям. Поэтому важно действовать быстро и последовательно.

«Первым и самым критичным шагом должен быть звонок вашему мобильному оператору. Немедленно заблокируйте сим-карту. Это делается через службу поддержки», — отметил специалист.

Как пояснил Силаев, параллельно необходимо удаленно заблокировать смартфон и стереть с него все данные. Для этого используются встроенные сервисы: «Найти iPhone» — для пользователей Apple или Find My Device — для владельцев Android.