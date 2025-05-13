Киберэксперт Силае: при утечке данных нужно сразу же заблокировать банковские карты

Прежде всего специалист рекомендовал заблокировать банковские карты, позвонив в банк и попросив о блокировке текущих реквизитов и выпуске новых карт. Это остановит несанкционированные списания.

Затем следует оповестить банк о случившемся и оформить заявление. При визите в отделение или звонке надо запросить справку о попытках мошенничества. Письменное заявление ускорит возврат средств и оспаривание транзакций, подчеркнул киберэксперт.

Силаев посоветовал также сменить логины и пароли в ключевых сервисах, обратиться в полицию и на горячую линию МВД, написать заявление и приложить доказательства, если они есть. Подключить услугу мониторинга кредитной истории тоже будет нелишним — она позволит обнаружить попытки взять кредит на имя жертвы.

Проверить настройки уведомлений важно для контроля за входами в аккаунты и транзакциями. Предупредить близких и коллег стоит, чтобы избежать социальной инженерии. Силаев напомнил, что организации никогда не будут запрашивать коды доступа или копии документов по телефону или в мессенджерах.