Киберэксперт Силае: при утечке данных нужно сразу же заблокировать банковские карты
Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал сайту RT, как действовать при утечке персональных данных мошенникам.
Прежде всего специалист рекомендовал заблокировать банковские карты, позвонив в банк и попросив о блокировке текущих реквизитов и выпуске новых карт. Это остановит несанкционированные списания.
Затем следует оповестить банк о случившемся и оформить заявление. При визите в отделение или звонке надо запросить справку о попытках мошенничества. Письменное заявление ускорит возврат средств и оспаривание транзакций, подчеркнул киберэксперт.
Силаев посоветовал также сменить логины и пароли в ключевых сервисах, обратиться в полицию и на горячую линию МВД, написать заявление и приложить доказательства, если они есть. Подключить услугу мониторинга кредитной истории тоже будет нелишним — она позволит обнаружить попытки взять кредит на имя жертвы.
Проверить настройки уведомлений важно для контроля за входами в аккаунты и транзакциями. Предупредить близких и коллег стоит, чтобы избежать социальной инженерии. Силаев напомнил, что организации никогда не будут запрашивать коды доступа или копии документов по телефону или в мессенджерах.