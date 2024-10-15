Киберэксперт Шутов предупредил, что зачастую мошенники играют на страхе жертвы

Социальная инженерия является одним из инструментов кибермошенничества, который широко используется злоумышленниками для финансовых манипуляций, кражи личных данных и получения несанкционированного доступа к системам и конфиденциальной информации. Об этом RT рассказал Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

Социальная инженерия основывается на использовании различных психологических методик воздействия на людей, в том числе с применением технологий. В отличие от традиционных киберугроз, таких как вирусы или хакерские атаки, данный метод не нацелен на уязвимости программного обеспечения или оборудования, а воздействует на человеческие слабости.

Это делает социальную инженерию особенно опасной, поскольку даже самые современные средства защиты не могут предотвратить утечку критически важной информации, если человек сам открывает к ней доступ. Шутов отметил, что мошенники часто используют страх, желание помочь или необходимость срочного решения каких-либо проблем для манипуляции жертвами.