Киберэксперт Шутов: мошенники стали использовать схему с заявкой на перенос номера

Мошенники стали активно использовать новый способ обмана, предполагающий общение с потенциальными жертвами якобы от имени мобильного оператора. Подробнее рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.
По его словам, нередко аферисты пугают завершением срока эксплуатации SIM-карты. Кроме того, во время разговора злоумышленники могут сообщить о «поданной» заявке на перенос номера к другому оператору.
«Псевдооператор предлагает сменить пароль в личном кабинете. Для этого он также просит передать ему код из смс, пришедшего с официального номера», — пояснил эксперт.
Шутов напомнил, что реальные сотрудники мобильных операторов никогда не станут просить секретную информацию из сообщений. Обычно такие данные запрашивают именно мошенники.
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