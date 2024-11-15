Киберэксперт Шутов: мошенники стали использовать схему с заявкой на перенос номера

Мошенники стали активно использовать новый способ обмана, предполагающий общение с потенциальными жертвами якобы от имени мобильного оператора. Подробнее рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT .

По его словам, нередко аферисты пугают завершением срока эксплуатации SIM-карты. Кроме того, во время разговора злоумышленники могут сообщить о «поданной» заявке на перенос номера к другому оператору.

«Псевдооператор предлагает сменить пароль в личном кабинете. Для этого он также просит передать ему код из смс, пришедшего с официального номера», — пояснил эксперт.

Шутов напомнил, что реальные сотрудники мобильных операторов никогда не станут просить секретную информацию из сообщений. Обычно такие данные запрашивают именно мошенники.