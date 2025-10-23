Киберэксперт Шмавонян подчеркнул, что мошенники оставляют цифровые отпечатки не случайно, а в силу технологических нужд

Эксперт компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян в интервью «Известиям» рассказал о том, как цифровые следы помогают раскрывать схемы кибермошенников. Он подчеркнул, что преступники оставляют цифровые отпечатки не случайно, а в силу технологических нужд.

Шмавонян объяснил, что для осуществления мошеннической деятельности злоумышленники используют фиктивные телефонные номера, поддельные банковские счета и фишинговые веб-сайты. Каждое действие, включая регистрацию SIM-карт, совершение банковских переводов и создание фальшивых страниц, оставляет цифровой след, который можно отследить.

Эксперт подчеркнул, что современные технологии позволяют операторам связи и банкам фиксировать действия мошенников, что облегчает их выявление и задержание. Он также указал на необходимость использования современных технологий для защиты пользователей от киберугроз и повышения уровня безопасности в интернете.