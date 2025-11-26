Киберэксперт Рыбников предупредил об активности мошенников в сфере туризма

Злоумышленники активно распространяют поддельные туристические предложения, что может привести к финансовым потерям и срыву планов отдыха. Об этом рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с RT .

По его словам, мошенники создают одностраничные сайты-имитаторы, которые визуально копируют ресурсы реальных туроператоров или крупных агрегаторов.

«Потери в таких схемах затрагивают не только финансовую сторону, но и разрушенные планы отдыха, что делает подобный вид мошенничества особенно болезненным», — предупредил эксперт.

Как подчеркнул Рыбников, в 2025 году отмечается рост количества таких страниц. Для привлечения внимания используются ключевые запросы сезонного спроса, например «горящие туры на Новый год» или «дешевые путевки в ОАЭ». Триггером выступает искусственно заниженная цена — на 20–50% ниже среднерыночной.