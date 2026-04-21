Киберэксперт Раевский рассказал, для чего мошенники просят назвать сумму на карте

Мошенникам надоело угадывать, богатый вы или бедный. Теперь они спрашивают напрямую: «Сколько у вас денег на карте? Назовите точную сумму». И ведь находятся те, кто называет. Новая схема мошенничества дошла до такого уровня абсурда, что даже эксперты сначала не поверили. Но схема работает. Как именно и почему? KP.RU разбирался вместе с генеральным директором Zecurion, экспертом по кибербезопасности Алексеем Раевским.

В МВД рассказали, что развод начинается с письма на электронную почту, SMS или сообщения в мессенджеры, а также социальные сети. Пользователя сначала «уведомляют» о том, что банк проводит якобы возврат какой-то суммы, обрабатывает его данные, и просят подождать. Затем сообщается, что данные карты «подтверждены», и для завершения «возврата средств» необходимо указать «актуальный баланс карты». А в конце угроза: «Указание заведомо ложного баланса повлечет за собой блокировку банковской карты».

«Это не новая схема. Раньше были истории про „списание крупной суммы“, когда мошенники давили на страх. Сейчас модифицировали: жертву вынуждают самой связаться с мошенником, а перед этим просят вбить баланс», — объясняет Раевский.

Кажется, в чем опасность? Это же не код из SMS! И правда, баланс сам по себе денег не спишет. Но жуликам лень тратить время на студента с парой тысяч стипендии на карте. Им нужен перспективный клиент с солидным счетом и готовностью идти на контакт.