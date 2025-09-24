Киберэксперт Масалович заявил, что только страхованием бороться с киберпреступностью невозможно

По мнению специалиста, киберстрахование выступает одним из средств защиты финансовых активов в условиях роста киберугроз. «В России киберстрахование — это когда атакуют через компьютеры. Атакуют в основном бизнесы и данные», — подчеркнул Масалович.

Он отметил, что пик интереса к киберстрахованию пришелся на 2017 год. С 2018 года проблема с кибератаками стала осознанной, и на рынок пришли страховщики.

Однако, по словам эксперта, только страхованием бороться с киберпреступностью невозможно. Необходимо комплексное решение, включающее самозащиту компаний, государственное регулирование и цифровую гигиену.

«Нужно защищаться самим. И здесь мы вообще на ранней стадии, то есть фирмы только прозревают. Второе, нас должно защищать государство, в первую очередь, в лице МВД. И третья история — это восстановление после ущерба», — заключил Андрей Масалович.