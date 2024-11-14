Киберэксперт Курочкин посоветовал желающим заняться инвестициями пользоваться официальными приложениями банка
Желающим заниматься инвестициями важно пользоваться официальными сайтами или официальными приложениями банка. Об этом RT сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, комментируя активизацию мошенников в сфере инвестиций.
Аферисты пользуются тем, что банки предлагают устанавливать отдельное приложение для инвестирования.
«На самом деле, это приложение имеет скрытый функционал, который может перехватывать, смс отправлять их хакерам, злоумышленникам, мошенникам», — сказал Курочкин.
Перед тем, как вкладывать деньги в любые инвестиционные проблемы, необходимо взять паузу и хорошенько все обдумать, советует собеседник. Там, где вас сильно подгоняют, речь идет о мошенничестве в 99% случаев.