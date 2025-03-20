Киберэксперт Косарев: часто мошенники предлагают услуги за небольшие деньги

Эксперт по кибербезопасности, глава компании «Форс технологии» Борис Косарев поделился информацией с RT о мошеннических схемах в интернете.

Он пояснил, что злоумышленники создают новости о себе, получают положительные отзывы и рекламируются. Они также предлагают услуги за небольшие деньги.

Косарев отметил, что такие сайты выглядят привлекательно, но на самом деле это мошенники. Если вы поспешите что-то купить или заказать услугу, то можете стать их жертвой.

По словам эксперта, эта схема обмана маскируется под легальный бизнес. Она рассчитана на тех, кто не берет трубку, кто осторожен. Злоумышленники могут найти подход и к таким людям.