Киберэксперт Горелкин предупредил о рисках общения с ИИ на тему медицины и психологии

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин заявил «Москве 24» , что при общении с нейросетями следует соблюдать осторожность и не делиться личной информацией, которую не хотелось бы видеть в открытом доступе.

Горелкин прокомментировал увеличение количества обращений к ИИ-помощникам для расшифровки медицинских анализов в России. С мая по октябрь текущего года число таких запросов возросло более чем в восемь раз. Также значительно выросла доля тех, кто обращается к ИИ за рекомендациями по дальнейшим действиям — с 4% до 41%.

Специалист назвал серьезной проблемой рост количества запросов к ИИ психологического характера. Он отметил, что люди все чаще обращаются за советом к нейросетям вместо того, чтобы пойти к специалистам.

«Алгоритм, стремясь поддержать пользователя, часто однобоко поддерживает его точку зрения, рисуя упрощенную картину», — пояснил Горелкин.

Говоря о медицинских запросах, эксперт подчеркнул, что, хотя ИИ может давать общие советы и обращать внимание на определенные симптомы, медицина — очень сложная и индивидуальная дисциплина.