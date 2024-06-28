Киберэксперт Бондаренко: мошенники стали создавать туристические чаты в Telegram

Тематические сообщества по странам, курортам стали популярны в последние годы. Туристическими чатами в Telegram пользуются и мошенники для поиска жертв, сообщил эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, злоумышленники задействуют социальную инженерию. Они представляются гидами, рекламируя свои услуги. Затем мошенники просят внести якобы предоплату за услугу и пропадают с полученными с деньгами.

Кроме того, злоумышленники могут рассылать фишинговые ссылки с призывом оформить «вычет за отдых на российских курортах», отметил Бондаренко.

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте