Киберэксперт Бедеров: замена зарубежных сервисов российскими аналогами поможет защитить смартфон от слежки

Для защиты мобильных устройств от взлома и слежки необходимо перейти на российские аналоги зарубежных сервисов. Об этом заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в разговоре с RT .

Он отметил, что российский рынок имеет альтернативы практически для всех сервисов Google. Так, вместо Gmail предлагается использовать Mail.Ru, «Яндекс Почту» или Tuta Mail. Надежное и защищенное хранение данных вместо «Google Диска» обеспечат такие программы, как «Яндекс Диск», MEGA или «СберДиск». Успешными аналогами «Google Карт» стали «2ГИС», «Яндекс Карты», и OpenStreetMap.

Кроме того, киберэксперт посоветовал обратить внимание на свободное альтернативное ПО, а также пользоваться аутентификаторами и менеджерами паролей.