Киберэксперт Бедеров пояснил, что нагрев смартфона при зарядке — это нормальное явление

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал RT , как правильно заряжать смартфон, чтобы не вредить аккумулятору.

По словам специалиста, современные литий-ионные и литий-полимерные батареи не любят крайностей. Глубокий разряд «в ноль» для них — стресс, который запускает необратимые химические реакции деградации. Поэтому ждать полного отключения аппарата неправильно. Ставить на зарядку лучше при достижении 15–20%.

Эксперт отметил, что оптимальный режим работы — в диапазоне 20–80%. Это позволяет отложить замену аккумулятора на годы вперед.

Также Бедеров пояснил, что нагрев устройства при зарядке — это нормальное явление. Однако опасность представляет перегрев. Если телефон становится обжигающе горячим, а не просто теплым, особенно в начале зарядки или при прохождении диапазона 30–70%, и при этом надет плотный чехол — это повод насторожиться. Бить тревогу нужно, если смартфон греется так, что невозможно держать руку, или если нагрев сопровождается вздутием корпуса.