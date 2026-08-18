Киберэксперт Бедеров отметил, что увеличение трафика и нагрев устройства указывают на заражение шпионским ПО DragonDoll

В России распространяется новое шпионское программное обеспечение — DragonDoll. Оно нацелено на сбор данных с устройств и работает в 26 странах мира, включая Россию. Глава компании «Интернет-розыск», председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета Негосударственной сферы безопасности России Игорь Бедеров в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как распознать и обезвредить эту угрозу.

DragonDoll маскируется под обновление браузера и нацелено в основном на устройства с операционной системой Android. Программа способна перехватывать переписки в мессенджерах, такие как Телеграм и WhatsApp, а также красть пароли и пин-коды, наложив фейковые окна на приложения. Собранные данные она шифрует и отправляет на серверы злоумышленников.

Чтобы защитить свой смартфон, эксперт советует устанавливать приложения только из официальных источников, таких как Рустор, Google Play и другие легальные магазины. Важно избегать установки программ по ссылкам из нелегитимных источников.

Признаки заражения DragonDoll включают увеличение трафика устройства, нагрев, быстрое расходование аккумулятора и появление постороннего трафика, направляемого на неизвестные серверы. Если вы подозреваете утечку данных, следует отключить смартфон от сети, сбросить настройки до заводских и поменять пароли на всех важных аккаунтах. Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию и облачный пароль, где это возможно.

Бедеров подчеркнул, что не нужно отказываться от Android из-за появления DragonDoll. Главное — своевременно обновлять устройство, выстраивать личную информационную безопасность и следовать определенному алгоритму действий для защиты своих данных.