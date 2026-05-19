Киберэксперт Бедеров объяснил, что игнорирование обновлений может привести к взлому аккаунта

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал RT о привычках, которые могут стать причиной взлома аккаунтов.

По словам специалиста, одной из главных причин является использование простых или одинаковых паролей для разных сервисов.

«Если один из таких аккаунтов утекает в сеть, злоумышленники тут же пробуют этот же пароль на других площадках», — пояснил он.

Он также отметил, что игнорирование обновлений может привести к уязвимостям. Разработчики приложений и операционных систем постоянно устраняют критические уязвимости, выпуская обновления.