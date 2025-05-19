Кедр в память о погибшем корреспонденте News.ru Никите Цицаги высадили в Москве

В Москве на Аллее доблести и славы журналистов состоялся памятный ритуал посадки кедра в честь корреспондента News.ru Никиты Цицаги, трагически погибшего около года назад вследствие удара украинского дрона.

Мероприятие прошло в рамках международной инициативы «Сад памяти», организатором которой выступили Союз журналистов России и проект «Кедры Великой Победы».

Озеленение территории состоялось 17 мая. Было высажено 50 алтайских кедров. Помимо этого, участники церемонии возложили венок к мемориальному камню.

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