Кедр в память о погибшем корреспонденте News.ru Никите Цицаги высадили в Москве

В Москве на Аллее доблести и славы журналистов состоялся памятный ритуал посадки кедра в честь корреспондента News.ru Никиты Цицаги, трагически погибшего около года назад вследствие удара украинского дрона.
Мероприятие прошло в рамках международной инициативы «Сад памяти», организатором которой выступили Союз журналистов России и проект «Кедры Великой Победы».
Озеленение территории состоялось 17 мая. Было высажено 50 алтайских кедров. Помимо этого, участники церемонии возложили венок к мемориальному камню.
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