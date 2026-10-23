Каждый седьмой петербуржец думает об увольнении несколько раз в день

В Санкт-Петербурге 14% работающих жителей думают об увольнении несколько раз в день. Об этом сообщили в результатах опроса сервиса SuperJob, пишет «Петроград» .

Еще 10% респондентов размышляют об уходе с работы хотя бы раз в сутки. Около 13% мысленно пишут заявление раз в неделю, 9% — раз в месяц, по 6% — раз в полгода и раз в год. При этом каждый четвертый заявил, что никогда не думает об увольнении.

Женщины задумываются о смене работы чаще мужчин: 65% против 55% соответственно. Несколько раз в день об увольнении думают 18% женщин и 10% мужчин, раз в день — 14% и 6%.

Сильнее остальных об уходе задумываются сотрудники в возрасте 35–45 лет — 62%. Среди более молодых работников таких 54%, среди более старших — 56%. Неоднократно в течение дня об увольнении думают 19% работников младше 45 лет.

Чаще прочих об увольнении размышляют горожане с высшим образованием. Лидируют по частоте таких мыслей зарабатывающие от 100 до 150 тыс. рублей — 70% из них.