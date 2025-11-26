Каждый десятый россиянин заглядывает в гороскопы ежедневно

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди россиян, чтобы узнать, как они относятся к гороскопам, лунным календарям и прогнозам погоды. Опрос приурочили к концу года, когда интерес к такому контенту особенно высок. Специалисты ОК выяснили, верят ли пользователи в предсказания, насколько часто их изучают и как сильно они влияют на их планы.

Половина россиян (50%) считают, что фазы Луны оказывают влияние на их жизнь. Чаще всего так думают женщины и люди старше 65 лет. Более 35% россиян пользуются лунным календарем регулярно или время от времени. Особенно активно его применяют люди после 65 лет.

«Отвечая на вопрос, для чего россияне обращаются к лунному календарю, респонденты отметили, что пользуются им для садоводства и ухода за растениями (44%). Каждый третий (35%) пользователь обращается к лунному календарю просто из любопытства. Также в топ популярных причин вошел контроль самочувствия (21%)», — отметили в пресс-службе.

Половина опрошенных также уверены что гороскопы влияют на их жизнь. Ежедневно их читают 10% респондентов, а еще 50% заглядывают в астрологические прогнозы время от времени. Большинство (59%) считают, что предсказания часто сбываются, а 28% не обращают внимания на совпадения, и эта доля выше среди старшего поколения.

Россияне чаще всего интересуются гороскопами на удачу (26%), особенно женщины. Мужчины же больше обращают внимание на прогнозы о здоровье (23%). Многие читают гороскопы, чтобы сравнить предсказания с реальностью (42%), а также для развлечения и поднятия настроения (28%).

Старшее поколение читает гороскопы по привычке. А люди до 44 лет обращаются к ним за помощью в принятии решений.

За прогнозами магнитных бурь ежедневно следят 18% респондентов и подстраивают под них свою жизнь. Женщины проявляют больший интерес к этой теме (20% против 12% у мужчин). Особенно внимательно к прогнозам относятся пенсионеры — среди них 23% регулярно проверяют данные о магнитных бурях.