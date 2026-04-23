Каждый четвертый россиянин пользуется iPhone

Доля iPhone среди смартфонов, зарегистрированных в мобильной сети МегаФона, достигла 24%. Самой распространенной моделью остается iPhone 11, выпущенный в 2019 году. К такому выводу пришли аналитики оператора на основе обезличенных данных с начала года.

На второе место в рейтинге популярных брендов смартфонов опустился Xiaomi с долей в 23%. Третью строчку с 19% занимает Samsung. Активный прирост показал бренд Tecno, поднявшийся за год с шестого места на четвертое.

«Мы видим, что россияне все чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, а предпочитают привычный комфорт, пропуская даже несколько поколений устройств», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж оператора Вадим Зимин.

Он также добавил, что в салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota можно выбрать себе гаджет по вкусу из широкой линейки — от базовых до премиальных моделей.