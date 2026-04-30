Казанский марафон пройдет с 1 по 3 мая и станет главным весенним спортивным событием для бегунов

Казанский марафон пройдет с 1 по 3 мая 2026 года и станет главным весенним спортивным событием для бегунов со всей России. Об этом сообщил сайт inkazan.ru .

Так, 1 мая стартуют детские забеги, открывается спортивная выставка и выдача стартовых пакетов. 2 мая участники смогут пробежать 3 км и 10 км, а 3 мая пройдут главные старты уикенда — полумарафон (21,1 км) и марафон (42,2 км).

Выдача стартовых пакетов для длинных дистанций осуществляется до старта в воскресенье. Регистрация на все забеги открыта онлайн и закрывается 23 апреля или по мере заполнения слотов. Для участия в марафоне и полумарафоне потребуется медицинская справка.

В связи с проведением соревнований в Казани с 27 апреля по 3 мая будет введен поэтапный режим ограничения движения транспорта и парковки в центральной части города.