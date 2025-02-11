Казанский блогер покрасил кошку в розовый цвет

Популярный в Казани блогер Равиль Благо покрасил свою кошку в розовый цвет. Видеоролик с домашним животным разлетелся по Сети и привлек внимание зоозащитников.

Подписчики Равиля не оценили его эксперимент с питомцем. Россияне написали в комментариях, что были лучшего мнения о блогере до этого момента, а также предложили ему самому покраситься с помощью зеленки.

Благо заявил, что использовалась безопасная для кошки краска, а процесс преображения проводили с помощью профессионального колориста.

На ролик обратили внимание зоозащитники. Менеджер института развития городов по догфрендли-среде Дарья Раек заявила «Вечерней Казани», что поступок блогера можно назвать жестоким обращением с животным.

«На видео видно, что котик в стрессе, в том числе от того, что его вытащили вдруг на улицу и трясут в некомфортной для него позе», — сказала она.

Ранее стало известно, что полиция проверит цирк в Новокузнецке, в котором медведя силой заставили выступать. Животное за лапы вытащили на арену.