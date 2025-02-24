Карту «Серебряный возраст» предложили запустить на федеральном уровне

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе Минтруда Антону Котякову предложение выпустить карту «Серебряный возраст» для всех жителей России, достигших 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Прошу Вас рассмотреть предложение о запуске карты „Серебряный возраст“, включить ее в перечень мер социальной поддержки граждан старшего возраста», — говорится в обращении.

Парламентарий отметила, что «Серебряный возраст» пользуется успехом в Санкт-Петербурге, где местные жители оформили около 100 тысяч таких карт.

Карта предоставляет ежегодное пополнение баланса карты на пять тысяч рублей, открывающее возможность посещения за символическую плату учреждений культуры.

Каждому субъекту России предложили дать право самостоятельно определять перечень учреждений культуры, на которые распространяется действие льготной социальной карты.