Карта «Серебряный возраст» на базе «Единой карты петербуржца» будет работать с 1 сентября

В Петербурге с 1 сентября по инициативе губернатора Александра Беглова начнет действовать карта «Серебряный возраст» на платформе «Единой карты петербуржца». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

С ее помощью владельцы данной карты смогут приобрести билет для посещения музеев регионального уровня всего за рубль. Акция будет действовать с 1 сентября 2024 года до весны 2025 года.

Также картой «Серебряный возраст» можно пользоваться для входа в музеи, находящиеся под управлением Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

При этом пенсионное удостоверение не требуется для посещения культурных учреждений — достаточно иметь при себе карту. На обратной стороне карты размещена фотография владельца, что позволяет кассиру проверить, что карта принадлежит именно тому, кто планирует воспользоваться предложением.

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Sina Schuldt/dpa

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