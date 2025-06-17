Карина Салихова стала кандидатом «Новых людей» на выборах главы Оренбуржья

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатуру Карины Салиховой на должность губернатора Оренбургской области. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба партии в регионе Никита Ляховецкий.

Сегодня, 17 июня конференция областного отделения номинировала на пост главы региона Карину Римовну Салихову — секретаря регионального отделения, педагога и создателя ряда значимых социальных проектов. Салихова поблагодарила сторонников и подчеркнула готовность участвовать в губернаторских выборах.

«Я активно осуществляю общественную деятельность и готова взять на себя эту ответственность — принять участие в выборах губернатора Оренбургской области», — заявила кандидат.

Она обозначила приоритетные задачи: улучшение системы образования, привлечение педагогических кадров, решение проблем благоустройства и создание комфортной среды для жизни. Главное — сделать Оренбуржье привлекательным для молодежи, а также обеспечить доступ к качественному образованию, возможности для карьерного роста и создания семьи, отметила Салихова.