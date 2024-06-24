Карьерный консультант Воробьева: тренд на гибкий график среди зумеров есть, но это не означает, что они ленивы

Карьерный консультант Виктория Воробьева в беседе с радиостанцией Sputnik не согласилась с мнением о том, что поколение зумеров в массе своей лениво.

Эксперт отметила, что молодые люди, родившиеся в середине 90-х — начале 2010-х годов, действительно предпочитают индивидуальный график работы или неполный рабочий день.

«Молодые сотрудники смотрят, где еще можно себя применить, какие еще навыки получить, возможно, переориентироваться в базовом образовании, которое изначально получили», — пояснила Воробьева.

При этом она добавила, что современные работодатели также ищут разные формы взаимодействия и охотно соглашаются на сотрудников, которые предпочитают работать в гибком графике.