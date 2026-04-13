Карьерный консультант Владимирская рекомендовала возрастным соискателям поддерживать профессиональные связи

Известный карьерный консультант Алена Владимирская в эфире радио «Комсомольская правда» высказалась о предвзятом отношении работодателей к людям старше 50 лет.

Она подчеркнула, что специалисты этого возраста активны и опытны, но компании часто не рассматривают их резюме из-за возрастных фильтров.

По мнению эксперта, важно поддерживать профессиональные связи: участвовать в конференциях, вести блог, общаться с коллегами. Это помогает оставаться заметным на рынке труда и облегчает поиск работы, добавил сайт KP.RU.

На собеседовании важно не просто говорить о личном опыте, а показать свою уникальность. Например, бухгалтер с 30-летним стажем не могла найти работу, пока не указала в резюме, что провела 18 камеральных налоговых проверок без значительных штрафов, объяснила Владимирская.