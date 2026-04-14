Карьерный консультант Владимирская предупредила о возможных волнах сокращений

После заявлений о завершении «зарплатной гонки» на рынке труда у многих россиян появились опасения по поводу предстоящих массовых сокращений. Карьерный консультант Алена Владимирская в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась своим мнением о том, стоит ли ожидать ухудшения ситуации.

Эксперт отметила, что рассчитывать на серьезный рост зарплат в ближайший год не стоит, так как они будут увеличиваться лишь на уровень инфляции. Также она предупредила о предстоящих волнах сокращений, подчеркнув важность быть готовым к таким изменениям.

По словам Владимирской, сейчас ситуация на рынке труда не критическая, и массовой безработицы не ожидается. Однако специалист советует честно оценивать свою востребованность в компании и заранее искать новые варианты работы, чтобы оставаться конкурентоспособным.

«Ждать повышения зарплаты не надо. Но и бояться, что мы все умрем под забором, тоже не нужно. Да, будут сокращения. Но при этом будет и работа», — заключила специалист.