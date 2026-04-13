Карьерный консультант Владимирская отметила, что специалисты старше 50 лет могут быть востребованы благодаря самопиару

Хедхантер и карьерный консультант Алена Владимирская в разговоре с KP.RU поделилась своими мыслями о ситуации на рынке труда для людей старше 50 лет.

По ее словам, возрастные сотрудники сталкиваются с дискриминацией по возрасту, несмотря на свой опыт и профессионализм. Она приводит пример, как руководители отказываются брать на работу специалистов старше 50 лет, ссылаясь на то, что они «примерно возраста моей мамы», и им будет неловко работать вместе.

«Рынок труда очень неоднороден. Есть ниши, в которых дико не хватает людей, прежде всего, рабочих специальностей: слесари, токари, электросварщики, водители грузовых машин, специалисты по сельскому хозяйству и некоторые инженеры. При этом у нас избыток так называемых белых воротничков — бухгалтеров, экономистов, юристов, рекрутеров, маркетологов», — говорит Алена Владимирская.

Она советует возрастным специалистам активно заниматься самопиаром и профессиональным сетевым взаимодействием. Это поможет им оставаться востребованными на рынке труда. Также важно не бояться рассказывать о своем поиске работы в профессиональном кругу.

Карьерный консультант подчеркивает, что после 40–45 лет трудоустройство зависит не столько от сайтов с резюме, сколько от профессиональных связей. Поэтому важно поддерживать свою репутацию и периодически напоминать о себе коллегам.

Алена Владимирская также советует периодически ходить на собеседования, даже если текущая работа нравится. Это поможет понять, как на вас реагирует рынок и сколько вы стоите как специалист.

«Начинать надо со взаимопомощи и взаимопиара. Чем больше мы это будем делать, тем лучше будет идти наша карьера в возрасте 50+», — заключает Алена Владимирская.