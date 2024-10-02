Карьерный консультант Валинуров связал дефицит рабочих рук в России с ростом импортзамещения

Недостаток рабочей силы в России обусловлен увеличением темпов импортозамещения. С ростом производственных мощностей предприятиям требуется значительно больше сотрудников. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
Он отметил, что в отношении рабочих профессий, таких как фрезеровщики и шлифовщики, потребность существует уже как минимум последние 10 лет. Однако с усилением импортозамещения и ростом производственных сил нужда в таких специалистах стала еще более острой. И в этом нет ничего неожиданного.
Что касается медицинских работников, по словам эксперта, здесь также наблюдается нехватка кадров. Валинуров подчеркнул, что здравоохранение является растущим сегментом экономики.
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