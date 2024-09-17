Карьерный консультант Валинуров рассказал, что зарплату в 250 тыс рублей можно получать в IT-сфере и логистике

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал данные о том, что в среднем россиянам нужно 250 тысяч рублей в месяц для ощущения счастья.

Ранее подобное исследование привел сервис по поиску работы SuperJob.

По словам эксперта, во время опроса люди, скорее всего, отвечали на вопрос, какая сумма была бы для них комфортной. Другое дело, что человеку всегда будет мало, сколько бы он не зарабатывал, считает собеседник издания.

Сумму в 250 тысяч рублей и даже больше можно заработать на должности IT-специалиста, главного бухгалтера, начальника отдела продаж или руководителя отдела логистики, добавил Валинуров.