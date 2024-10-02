Карьерный консультант Валинуров рассказал, что без навыков заработать 100 тысяч позволит работа курьером

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в разговоре с Общественной Службой Новостей обсудил возможность заработать более 100 тысяч рублей в месяц без специального образования и навыков.

Он отметил, что риелторские компании преуспевают в этом направлении, предлагая обучение для новичков, которые не имеют опыта в сфере недвижимости или продаж. Такие компании организуют курсы и программы наставничества.

Кроме того, Валинуров добавил, что желающие быстро заработать могут рассмотреть работу курьером, так как в этой сфере можно зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, и вакансии доступны каждый день.