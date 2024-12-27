Карьерный консультант Валинуров: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере, вне зависимости от графика

Большинство россиян с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы как следует отдохнуть. Однако есть и те, кто в эти дни будет трудиться, и это происходит каждый год. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о таких специалистах в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей .

«Во-первых, это все экстренные службы — врачи, спасатели МЧС, пожарные, полиция. Эти люди работают без выходных, и Новый год не исключение. Для врачей этот период — пик. Как бы это ни звучало, но именно в Новый год приходится большинство травм. Это подтверждает статистика», — отметил Валинуров.

Кроме того, по его словам, непрерывно трудятся водители общественного транспорта, пилоты, проводники и другие работники транспортной отрасли. Также магазины, включая торговые точки в аэропортах, продолжают работу в новогоднюю ночь. Круглосуточные дисконтные сети тоже остаются открытыми.

Валинуров назвал еще одну категорию трудящихся в праздники — таксистов. Для них Новый год — время повышенной нагрузки, как и любой другой праздник. Кроме того, активно работают сотрудники ресторанного бизнеса, ведь для ресторанов декабрь и Новый год — высокий сезон. Многие заведения предлагают специальные программы, поэтому заняты и официанты, и повара, и шеф-повара.

Катки и другая праздничная инфраструктура также функционируют круглосуточно, обеспечивая отдых и развлечения. Валинуров напомнил, что по Трудовому кодексу РФ работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере, вне зависимости от графика работы.