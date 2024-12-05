Карьерный консультант Валинуров посоветовал проходить стажировки в компаниях мечты еще в студенчестве

Подработки курьерами и официантом в студенческие годы не помогут в построении дальнейшей карьеры, а задумать о ней стоит еще во время обучения. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По его словам, нужно заранее понять, в какой сфере или компании хочет работать человек и идти туда. Причем неважно, с какой должности он там начнет, вырасти по карьерной лестнице можно будет после получения образования. Главное — попасть в место мечты и заявить о себе.

Для этого можно посмотреть стажировки в крупных компаниях по профилю. Она часто бывают неоплачиваемыми, но дадут незаменимый опыт, добавил эксперт.