Карьерный консультант Валинуров посоветовал проходить стажировки в компаниях мечты еще в студенчестве

Подработки курьерами и официантом в студенческие годы не помогут в построении дальнейшей карьеры, а задумать о ней стоит еще во время обучения. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
По его словам, нужно заранее понять, в какой сфере или компании хочет работать человек и идти туда. Причем неважно, с какой должности он там начнет, вырасти по карьерной лестнице можно будет после получения образования. Главное — попасть в место мечты и заявить о себе.
Для этого можно посмотреть стажировки в крупных компаниях по профилю. Она часто бывают неоплачиваемыми, но дадут незаменимый опыт, добавил эксперт.
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