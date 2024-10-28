Карьерный консультант Валинуров напомнил, что отказывать в работе бездетным и судимым запрещено законом

Отсутствие детей, как и судимость, семейное положение или пол, не могут стать основанием для того, чтобы не брать человека, а работу. Это закреплено законом, рассказал Общественной Службе Новостей карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Он также поддержал законопроект относительно того, чтобы защитить бездетных женщин от дискриминации при приеме на работу. Кроме того, Валинуров призвал людей не засиживаться подолгу на одном месте и менять компании на те, где работника будут больше ценить.

Он посоветовал регулярно проходить собеседования, чтобы знать, какие компетенции сейчас важны и ценятся на рынке труда.