Карьерный консультант Трофимова назвала весну и осень лучшим временем для поиска работы

Лучшее время года для трудоустройства — весна и осень, так как в эти периоды работодатели активнее всего публикуют вакансии. Об этом «Известиям» рассказала карьерный консультант и IT-рекрутер Анна Трофимова.

По словам эксперта, сезонность корпоративного найма складывается из нескольких факторов. Первый пик активности приходится на весну — с марта по май. В это время компании утверждают годовые бюджеты и начинают активный поиск сотрудников. Второй период роста наблюдается осенью, с сентября по ноябрь, что связано с возвращением персонала из отпусков.

Снижение темпов найма фиксируется летом (июль-август) и в начале зимы (декабрь-январь). Однако наличие вакансий в период затишья говорит об их критической необходимости для бизнеса.

«Конкуренции в этот период тоже меньше... соответственно, и шансы трудоустройства выше», — подчеркнула Трофимова.

Эксперт добавила, что соискателям не стоит останавливать поиск работы даже во время спада активности.