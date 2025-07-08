Карьерный консультант Султанова отнесла библиотекарей и SMM-специалистов к самым спокойным профессиям

Карьера без стресса и выгорания возможна. Есть немало должностей, где требуется выполнять несложные и рутинные задачи. При этом, по словам карьерного консультанта Зилины Султановой, за желанием найти «работу, где ничего не нужно делать» обычно стоит не стремление к лени, а потребность в психологической передышке от перегрузок. Об этом написал Life.ru .

«Когда люди спрашивают, где можно „работать и ничего не делать“, зачастую они не имеют в виду лень или бездействие. Скорее речь идет о потребности в перерыве от постоянного стресса, перегрузок и информационной перегруженности. Это желание найти баланс между работой и личной жизнью, возможность немного расслабиться и снизить уровень напряжения», — говорит Султанова.

К самым «спокойным» профессиям карьерный консультант относит ночных администраторов отелей, операторов парковок, модераторов контента, архивистов, библиотекарей, тестировщиков, ресепшионистов и SMM-специалистов в небольших компаниях. Эти должности предполагают повторяющиеся задачи, минимальный контроль и отсутствие давления KPI.

Тем не менее Султанова подчеркивает, что даже такие профессии могут привести к выгоранию, если они лишены смысла и перспектив. Чтобы сохранить баланс между внутренним покоем и профессиональной реализацией, важно учитывать не только выбор должности, но и корпоративную культуру и стиль управления в компании.