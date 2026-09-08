Карьерный консультант Семенова сообщила, что работодатели решают судьбу кандидата за пять минут

Работодатели часто принимают предварительное решение о найме в первые пять минут общения с кандидатом. Директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone Оксана Семенова советует заранее изучить компанию, говорить четко и учитывать ее дресс-код, передает Sputnik .

Семенова объяснила, что первое впечатление становится фильтром для дальнейшей оценки кандидата. Топ-менеджеры обращают внимание на уверенность, позу, зрительный контакт и энергичность еще до начала разговора.

Эксперт также назвала важными опрятность и соответствие стилю компании. По ее словам, на встречу не обязательно приходить в дорогом костюме, однако одежда, обувь, руки и прическа должны быть аккуратными.

Семенова отметила, что руководители оценивают не только содержание ответов, но и форму речи. Слова-паразиты, монотонность, нечеткая дикция, неподходящий темп или громкость могут создать впечатление неуверенности. Она посоветовала работать над речью, в том числе с логопедом.

Кандидату следует кратко и структурированно рассказать о себе, а также спокойно отвечать на неудобные вопросы и признавать ошибки. Эксперт добавила, что подготовку выдает знание компании, понимание вакансии и содержательные вопросы работодателю.