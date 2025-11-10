Карьерный консультант Семенова посоветовала установить границы рабочего времени для снижения тревоги

Карьерный консультант Оксана Семенова поделилась рекомендациями по снижению тревожности у представителей двух форматов трудовой деятельности — фрилансеров и офисных сотрудников. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист предложила начать с четкого планирования. Для фрилансеров это означает составление графика заказов и создание финансового буфера. Офисным работникам рекомендуется определить приоритетность задач и практиковать делегирование.

Также важно установить границы рабочего времени: фиксировать часы трудовой деятельности, делать регулярные перерывы и проводить отпуск без проверки рабочей почты

По словам эксперта, физическая активность, психологические практики и социальная поддержка полезны как для офисных работников, так и для фрилансеров. Профессиональное развитие и финансовая грамотность также имеют большое значение.