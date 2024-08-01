Карьерный консультант Семенова назвала уверенность главным фактором для успешного прохождения собеседования

Правильная подача себя очень важна во время собеседования. Ключевым фактором здесь является уверенность соискателя, рассказала карьерный консультант Оксана Семенова в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, уверенность проявляется в речи, жестах и манере поведения, даже в позе. Стресс и напряжение читаются работодателем и не вызывают желания сотрудничать. Также важно проявить свою заинтересованность в деятельности компании.

Кроме того, соискателю необходимо подтвердить свои навыки примерами с предыдущего места работы и озвучить реалистичные амбиции, отметила Семенова.

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