Карьерный консультант Присталова: сфера технологий и IT не потеряет актуальности в ближайшие годы

В ближайшие 5-10 лет особенно актуальной и значимой на рынке труда будет сфера технологий и IT. Об этом рассказала руководитель направления карьерного консультирования Университета «Синергия» Милена Присталова в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, с развитием новых технологий работники этой области будут постоянно обучаться и адаптироваться, что сделает их карьеру динамичной и интересной. IT-специалисты сосредоточатся на защите данных от кибератак и создании умных приложений.

Кроме того, востребованной будет и сфера здравоохранения. Центральное место займет телемедицина, а неотъемлемой частью деятельности врачей станет разработка новых методов лечения, отметила Присталова.