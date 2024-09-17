Карьерный консультант Присталова: сфера технологий и IT не потеряет актуальности в ближайшие годы

В ближайшие 5-10 лет особенно актуальной и значимой на рынке труда будет сфера технологий и IT. Об этом рассказала руководитель направления карьерного консультирования Университета «Синергия» Милена Присталова в беседе с «ТСН 24».
По словам эксперта, с развитием новых технологий работники этой области будут постоянно обучаться и адаптироваться, что сделает их карьеру динамичной и интересной. IT-специалисты сосредоточатся на защите данных от кибератак и создании умных приложений.
Кроме того, востребованной будет и сфера здравоохранения. Центральное место займет телемедицина, а неотъемлемой частью деятельности врачей станет разработка новых методов лечения, отметила Присталова.
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