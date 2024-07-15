Карьерный консультант Присталова: отсутствие перспектив — одна из причин увольнения сотрудников
Руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова перечислила основные причины увольнения сотрудников. Об этом сообщил RuNews24.ru.
По словам эксперта, в некоторых случаях работники перегорают и теряют интерес к своей деятельности. Кроме того, негативное влияние оказывает отсутствие перспектив в организации.
«Темпы личного роста сотрудника могут быть больше, чем темпы роста компании», — добавила Присталова.
Она посоветовала фирмам, желающим сохранить штат в полном объеме, вкладываться в развитие карьеры членов коллектива. Также важно не забывать про стабильную зарплату и приятные бонусы.