Карьерный консультант Присталова: отсутствие перспектив — одна из причин увольнения сотрудников

Руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова перечислила основные причины увольнения сотрудников. Об этом сообщил RuNews24.ru.

По словам эксперта, в некоторых случаях работники перегорают и теряют интерес к своей деятельности. Кроме того, негативное влияние оказывает отсутствие перспектив в организации.

«Темпы личного роста сотрудника могут быть больше, чем темпы роста компании», — добавила Присталова.

Она посоветовала фирмам, желающим сохранить штат в полном объеме, вкладываться в развитие карьеры членов коллектива. Также важно не забывать про стабильную зарплату и приятные бонусы.

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