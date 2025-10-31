Карьерный консультант Курбанова посоветовала использовать ИИ для составления резюме и подготовки к собеседованию

Президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова рассказала сайту Lenta.ru о распространенных ошибках при поиске работы и дала советы, как их избежать.

По словам специалиста, осень традиционно ассоциируется у соискателей с «новым стартом», но воспринимать ее как единственно правильный сезон для поиска работы не стоит. Конкуренция среди специалистов осенью возрастает, и те, кто выходит на рынок труда без подготовки, рискуют упустить хорошие возможности.

Курбанова советует заранее позаботиться о качественном резюме, подготовке к собеседованиям и продумать стратегию поиска. Она отмечает, что осенью многие соискатели допускают типичные ошибки, связанные со спешкой и недостаточной подготовкой.

Одна из самых распространенных проблем — неадаптированные резюме. Большинство компаний используют автоматизированные системы отбора, поэтому важно подбирать релевантные ключевые слова из описания вакансии, чтобы пройти первичный фильтр.

Еще одна частая ошибка — недостаточная проработка сопроводительного письма. Грамотно написанное и персонализированное письмо — возможность выделиться на фоне десятков однотипных откликов.

«Осенью вакансий действительно больше, и у кандидатов возникает иллюзия, что можно повыбирать. Но если резюме составлено формально, а собеседования проходят без подготовки, то конкурентные преимущества быстро теряются», — отметила эксперт.

Также Курбанова рекомендовала пользоваться ИИ. По ее мнению, алгоритмы помогут ускорить подготовку и повысить качество откликов — с помощью ИИ можно адаптировать резюме под конкретные вакансии, собрать аналитику о компании и подготовиться к интервью.