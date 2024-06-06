Карьерный консультант Карпинская: в резюме не стоит указывать причины увольнений

Правильно составленное резюме поможет соискателю найти работу мечты, однако существуют некоторые правила при его заполнении. Так, в резюме не стоит указывать причины увольнений, сообщила карьерный консультант Вероника Карпинская в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, о негативном опыте лучше промолчать, не нужно ругать бывшего начальника и предыдущее место работы. Главная цель соискателя — убедить работодателя, что именно он подходит для этой вакансии.

В резюме необходимо описать ключевые моменты карьеры, указать сильные навыки и компетенции и рассказать о предыдущем опыте, отметила Карпинская.

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