Карьерный консультант Чукина: перед разговором о премировании необходимо подготовить конкретные примеры своих достижений

Перед тем, как начинать с начальством разговор о новогодней премии, необходимо подготовить конкретные примеры своих достижений. Об этом «Газете.ru» сообщила карьерный эксперт из центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

Достижения, как пояснила эксперт, должны демонстрировать вклад в успех команды и компании в целом.

«Подумайте о своих достижениях за прошедший год: выполненные проекты, успешные продажи, улучшение процессов и так далее», — процитировал сайт Ura.ru Чукину.

Лучше всего начинать разговор, когда руководитель находится в хорошем настроении и не занят какими-то важными делами. По словам карьерного консультанта, именно эти обстоятельства увеличат шансы на успех.