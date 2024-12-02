Карьерный консультант Чукина: перед разговором о премировании необходимо подготовить конкретные примеры своих достижений
Перед тем, как начинать с начальством разговор о новогодней премии, необходимо подготовить конкретные примеры своих достижений. Об этом «Газете.ru» сообщила карьерный эксперт из центра «Профессии будущего» Алена Чукина.
Достижения, как пояснила эксперт, должны демонстрировать вклад в успех команды и компании в целом.
«Подумайте о своих достижениях за прошедший год: выполненные проекты, успешные продажи, улучшение процессов и так далее», — процитировал сайт Ura.ru Чукину.
Лучше всего начинать разговор, когда руководитель находится в хорошем настроении и не занят какими-то важными делами. По словам карьерного консультанта, именно эти обстоятельства увеличат шансы на успех.