Карьерный консультант Бобкова сравнила зумеров на рабочем месте с инопланетянами

Карьерный консультант Галина Бобкова в беседе с kp.ru рассказала, что сейчас старшее поколение воспринимает зумеров на работе как неких инопланетных существ.

Дело в том, что многие из них чересчур эмоциональны, требуют к себе особого отношения и не готовы усердно трудиться. Самая главная особенность зумеров — их невозможно заставить соблюдать правила.

«Репутация, карьера, штрафы — зумеров ничего не пугает, они уверены, что их не перестанут нанимать на работу», — добавила Бобкова.

При этом эксперт отметила, что зарплатные ожидания у зумеров гораздо выше предыдущих поколений. Они выходят на работу и с первых дней хотят зарабатывать большие деньги. В их головах зачастую отсутствует связь между уровнем профессионализма и размером зарплаты, добавила Бобкова.